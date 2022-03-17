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Егор Шарангович забросил 15-ю шайбу в регулярном сезоне НХЛ
"Нью-Джерси Дэвилз" второй день кряду проигрывает со счетом 3:6. Ночью "дьяволы" уступили "Калгари".Белорусский форвард гостей Егор Шарангович забросил шайбу на 44-й минуте, сделав счет 3:5. В общей сложности наш соотечественник провел на площадке 17 минут 29 секунд, нанес 5 бросков, выиграл 2 из 4 вбрасываний и заработал "-2" по системе "плюс-минус". В Восточной конференции "дьяволы" занимают лишь 12-е место и не попадают в плей-офф.
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