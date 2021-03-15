Егор Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне в НХЛ

Егор Шарангович забрасывает пятую шайбу в сезоне в регулярном чемпионате НХЛ, но это не помогает "Нью-Джерси": "дьяволы" уступили в серии буллитов "Айлендерс" - 2:3. Белорус провел на льду 19 минут 39 секунд, исполнил три броска, применил силовой прием, заблокировал один бросок и завершил поединок с показателем полезности "0".