Егор Шарангович забросил третью шайбу в НХЛ

Егор Шарангович забрасывает третью шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, однако "Нью-Джерси" все равно проигрывает. В поединке против Вашингтона белорус во втором периоде сделал счет равным 2:2, но точный бросок Овечкина все же принес победу столичным - 3:2. Всего белорус провел на льду 14 минут 47 секунд и завершил встречу с нулем в графе "+/-".



