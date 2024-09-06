Егор Щелканов стал восьмым в заплыве на 100 м на Паралимпиаде

Пловец из Беларуси Егор Щелканов завершил выступления на XVII Паралимпийских играх в Париже и занял восьмое место, сообщает БЕЛТА .

6 сентября наш спортсмен принимал участие в соревнованиях на стометровке баттерфляем в классе S9. По итогам утренней предварительной стадии Щелканов пробился в решающий заплыв с третьим результатом, однако вечерний финал у Егора не сложился - белорус показал только восьмое время (1 мин 02,48 сек). Чемпионом Паралимпиады с европейским рекордом (57,99 сек) стал итальянец Симоне Барлаам.

Ранее на Играх в Париже Щелканов завоевал золото на стометровке на спине и остался вне финалов на дистанциях 50 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием. Завтра, в заключительный день соревнований, в бассейне на старт заплывов на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S12 выйдут наши Дмитрий Солей и Максим Вашкевич.

