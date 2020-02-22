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Егор Шрамков четвертый на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Егор Шрамков остановился в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в австралийском Мельбурне. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры в Токио. В финале вольных упражнений белорус достойно выполнил свою программу, не допустив серьезных ошибок. Итоговый результат - 14,033 балла. Победил южнокорейский гимнаст Рю Сон Юн. Этап Кубка мира завершится завтра. Шрамков выступит в финале в опорном прыжке.
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