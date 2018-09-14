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Екатерина Галкина и Анастасия Салос сегодня выступят на чемпионате мира в Софии

На чемпионате мира по художественной гимнастике в многоборье выступят наши Екатерина Галкина и Анастасия Салос. Отметим, этот вид входит в программу Олимпиады. Прямую трансляцию из Софии будет вести "Беларусь 5" в 2 часа дня. Напомним, Екатерина Галкина накануне принесла сборной первую медаль - серебро в упражнении с булавами.

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