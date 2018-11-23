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Женщины и спорт. Екатерина Галкина. Как художественная гимнастика до сцены Большого театра довела

Программа "Женщины и спорт" рассказывает о лучших спортсменках страны. Героиня очередной серии - Екатерина Галкина, №1 сборной Беларуси и одна из лидеров мировой художественной гимнастики.

Все выпуски проекта"Женщины и спорт".

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