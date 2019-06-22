ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Екатерина Галкина выиграла бронзу в многоборье по художественной гимнастике

Мы не уходим с "Минск-Арены". Внимание болельщиков здесь приковано и к представительницам художественной гимнастики. Борьба просто сумасшедшая. Ведь соревнуются сильнейшие спортсменки Европы.

Весь день за противостоянием наших граций наблюдала Анна Эйсмонт. У нее есть очень хорошие медальные новости для нас. Лидер белорусской сборной Екатерина Галкина выиграла бронзу в индивидуальном многоборье. Ожидаемо, художественная гимнастика - один из самых эффектных видов спорта - собрала практически полную "Минск-Арену". А я напомню, вмещает она 15 тысяч зрителей. Сегодня гимнастки делили аплодисменты с акробатами, но это нисколько не ухудшило атмосферу, напротив. Спортсмены разных, но родственных видов спорта лишь заряжались энергией друг от друга. Акробаты чередовали выступления с гимнастками раз через два - те, кто раньше не был близко знаком с акробатикой, остались в восторге. Но художественная гимнастика в особом представлении не нуждается. Сегодня состоялся финал в индивидуальном многоборье.


Изображение

Были представлены 12 сильнейших гимнасток Европы

За Беларусь выступала лидер сборной Екатерина Галкина. Завтра гимнастки продолжат сражаться за медали II Европейских игр. На "Минск-Арене" финалы в отдельных видах у личниц, в борьбу вступят сборные в групповых упражнениях - финалы в многоборье и в отдельных видах. Начало соревнований в 14:00. Параллельно пройдут финалы и у акробатов. Как всегда, у вас есть возможность увидеть это в эфире телеканала "Беларусь 5". Следите за эфиром. И смотрите Европейские игры вместе с нами.


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все