Екатерина Галкина выиграла бронзу в многоборье по художественной гимнастике

Мы не уходим с "Минск-Арены". Внимание болельщиков здесь приковано и к представительницам художественной гимнастики. Борьба просто сумасшедшая. Ведь соревнуются сильнейшие спортсменки Европы.



Весь день за противостоянием наших граций наблюдала Анна Эйсмонт. У нее есть очень хорошие медальные новости для нас. Лидер белорусской сборной Екатерина Галкина выиграла бронзу в индивидуальном многоборье. Ожидаемо, художественная гимнастика - один из самых эффектных видов спорта - собрала практически полную "Минск-Арену". А я напомню, вмещает она 15 тысяч зрителей. Сегодня гимнастки делили аплодисменты с акробатами, но это нисколько не ухудшило атмосферу, напротив. Спортсмены разных, но родственных видов спорта лишь заряжались энергией друг от друга. Акробаты чередовали выступления с гимнастками раз через два - те, кто раньше не был близко знаком с акробатикой, остались в восторге. Но художественная гимнастика в особом представлении не нуждается. Сегодня состоялся финал в индивидуальном многоборье.

