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Екатерина Галкина выиграла бронзу в многоборье по художественной гимнастике
Мы не уходим с "Минск-Арены". Внимание болельщиков здесь приковано и к представительницам художественной гимнастики. Борьба просто сумасшедшая. Ведь соревнуются сильнейшие спортсменки Европы.
Весь день за противостоянием наших граций наблюдала Анна Эйсмонт. У нее есть очень хорошие медальные новости для нас. Лидер белорусской сборной Екатерина Галкина выиграла бронзу в индивидуальном многоборье. Ожидаемо, художественная гимнастика - один из самых эффектных видов спорта - собрала практически полную "Минск-Арену". А я напомню, вмещает она 15 тысяч зрителей. Сегодня гимнастки делили аплодисменты с акробатами, но это нисколько не ухудшило атмосферу, напротив. Спортсмены разных, но родственных видов спорта лишь заряжались энергией друг от друга. Акробаты чередовали выступления с гимнастками раз через два - те, кто раньше не был близко знаком с акробатикой, остались в восторге. Но художественная гимнастика в особом представлении не нуждается. Сегодня состоялся финал в индивидуальном многоборье.
Были представлены 12 сильнейших гимнасток Европы
За Беларусь выступала лидер сборной Екатерина Галкина. Завтра гимнастки продолжат сражаться за медали II Европейских игр. На "Минск-Арене" финалы в отдельных видах у личниц, в борьбу вступят сборные в групповых упражнениях - финалы в многоборье и в отдельных видах. Начало соревнований в 14:00. Параллельно пройдут финалы и у акробатов. Как всегда, у вас есть возможность увидеть это в эфире телеканала "Беларусь 5". Следите за эфиром. И смотрите Европейские игры вместе с нами.
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