Екатерина Карстен завершает свою легендарную карьеру, которая вместила в себя выступления на семи Олимпиадах, две из которых завершились триумфом. Выдающаяся спортсменка в возрасте 47 лет готовилась к предстоящим Играм в Токио, но сейчас заявила о своем уходе. Во многом это произошло из-за травмы - перелом ребра случился накануне чемпионата мира в Лондоне. Первыми Олимпийскими играми для белорусской гребчихи стали соревнования в Барселоне в 1992 году. В составе сборной СНГ она завоевала бронзу. Сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета знаменитая белорусская спортсменка официально простилась со спортом.



Екатерина Карстен награждена орденом Отечества I, II и III степеней, орденом Почета, медалью "За трудовые заслуги". Лауреат премии "Белорусский спортивный Олимп". Яркие страницы спортивной карьеры Екатерины Карстен и интервью смотрите сегодня в "Панораме".