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Экипаж белоруса Сергея Вязовича перевернулся за 200 метров до финиша

Форс-мажор случился на втором этапе ралли рейда "Дакар" с экипажем белоруса Сергея Вязовича. На помощь подоспел грузовик Сергея Вишневского. Серебряный призер прошлого "Дакара" в итоге финишировал 11-ым, а в общем зачете расположился на 12-ой позиции - между Алексеем Вишневским и Александром Василевским.

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