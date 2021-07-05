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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял 3-е место на 3-м этапе "Шелкового пути"
На 3-м этапе ралли-рейда "Шелковый путь" экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича стал третьим в зачете грузовиков. Спецучасток от Горно-Алтайска до Кош-Агача протяженностью 133 километра белорусская дружина преодолела за 1 час и 28 минут. Еще один экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Алексея Вишневского показал 6-й результат - 1 час 31 минута 6 секунд. В общем зачете грузовик Вязовича также занимает 3-ю позицию, Вишневский 7-й.
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