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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял пятое место на девятом этапе ралли-марафона "Шелковый путь"

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Александра Василевского занял пятое место на девятом этапе ралли-марафона "Шелковый путь". Время белорусов - 4 часа и 41 минута. От лидера этапа и гонки россиянина Антона Шибалова наш экипаж отстал на 38 минут. В генеральной классификации Василевский идет шестым, проигрывая свыше 5 часов. Завтра ралли-рейд завершится.

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