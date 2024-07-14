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Экипаж Вязовича показал второй результат на десятом этапе ралли "Шелковый путь"

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича показал второй результат на десятом этапе 14-го международного ралли-марафона "Шелковый путь". Отставание от лидера составило 56 секунд, а длина спецучастка более 307 километров. В общем зачете Вязович и компания располагаются на третьей позиции, опережая на 16 с половиной баллов россиянина Богдана Каримова. Соревнования завершатся завтра в столице Монголии - Улан-Баторе.

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