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Экотранспорт активно входит в моду

Электросамокаты, гироскутеры и сегвеи - отличная альтернатива поездкам на автомобиле. Например, услугу под названием кикшеринг (аренда самокатов на короткий срок) все чаще используют в качестве такси. Взять напрокат двухколесную технику можно через специальное мобильное приложение.

Арендовать можно также и совсем необычное средство передвижения - гироскутер или сегвей. Перед поездкой надо пройти вводный инструктаж.

А совсем недавно в столице появился и байкшеринг. Теперь в аренду можно брать и велосипеды. На каждом есть универсальный держатель для смартфона, а в корзинах - емкость для бутылки с водой.

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