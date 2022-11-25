Экс-чемпион мира по боксу умер в 37 лет

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации (WBO) мексиканец Мойзес Фуэнтес скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, пишетSputnik.



"Воин, который cражалcя до поcледнего вздоха. Наши cоболезнования его cемье и друзьям", - написал Сулейман.



В пресс-службе WBC добавили, что боксер "храбро сражался более года, но, к сожалению, в этот четверг он ушел из жизни".



В октябре прошлого года Фуэнтес провел поединок против соотечественника Давида Куэльяра и проиграл нокаутом. После боя врачи выявили у него в мозгу тромб. Спортсмен был введен в медикаментозную кому, перенес экстренную операцию, после чего ему был назначен курс реабилитации.



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