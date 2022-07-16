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Экс-игрок хоккейного клуба "Динамо-Минск" Стремвалль подписал контракт с "Каролиной"
Из минского "Динамо" в сильнейшую лигу мира. Трюк не новый. Накануне лучший снайпер "зубров" в прошлом сезоне Мальте Стремвалль подписал контракт с клубом "Каролина Харрикейнз". "Ураганы" смели шведа двусторонним контрактом с зарплатой при игре в НХЛ в 750 тысяч долларов.
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