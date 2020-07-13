Экс-игрок "Орши" и "Нафтана" приговорен к двум годам колонии усиленного режима за подкуп спортсменов

Сегодня в суде речь шла об игровых видах спорта - футболе и волейболе. Как известно, прокурор просил приговорить экс-игрока "Орши" и "Нафтана" к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Это достаточное жесткое наказание. Напомним, что на скамье подсудимых 20 человек - 19 из футбола и один экс-волейболист. Они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса - подкуп участников профессиональных соревнований, покушение на такой подкуп и хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор.



В деле рассматривают 16 договорных матчей - 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним. Каким стал приговор для его участников - из зала суда передает Юрий Шевчук.



Сегодня на площадке перед зданием суда Московского района Минска явно не хватало ворот и мяча. Почти две футбольные команды собрались здесь, чтобы заслушать приговор по делу о договорных матчах. Напомним, впервые об очередных эпизодах так называемых договорников в Беларуси стало известно в январе 2019 года. За время следствия было установлено 16 эпизодов. Всего до суда дошли дела 20 человек. Но изначально фигурантов было еще больше. Среди них промелькнула и восходящая звезда белорусского футбола Захар Волков, но его история до суда не дошла.



Чаще всего в материалах этого уголовного дела фигурировали две фамилии - Боровицкий и Ланько. Их суд приговорил к 4 и 3 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. По версии обвинения, именно эти люди были организаторами договорных матчей и занимались подкупом участников спортивных соревнований с февраля 2017 по январь 2019 года.



А самый суровый приговор в свой адрес сегодня услышал Алексей Козлов. Дело в том, что экс-футболист сборной Беларуси во время выступления за "Оршу" не только брал деньги за обеспечение нужного результата, но и организовал мошенническую схему. Он обещал организаторам обеспечить исход за счет привлечения других футболистов, но все деньги забирал себе. Команда же проигрывала без всяких договоренностей, так как соперники были более высокого класса. В итоге обвиняемого Козлова суд приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима.



После вынесения приговора все обвиняемые поднялись на второй этаж здания, чтобы расписаться в необходимых документах. На улицу, пока здесь стояли журналисты, они так и не вышли. Оно и понятно, пиар так себе. Что же касается Алексея Козлова, то его под стражу взяли еще в зале суда.



Для того, чтобы игроки давали нужный результат, организаторы передали им в общей сложности 84 тысячи долларов и 6300 евро. Что же касается остальных обвиняемых, то многие из них отделались лишь штрафами и исправительными работами. Стоит добавить, что пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Наверняка, свое слово в этой истории еще скажет и Белорусская федерация футбола. Так что, помимо обвинительного приговора, эти 20 футболистов в свой адрес еще услышат и дисциплинарные взыскания.



