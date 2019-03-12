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Экс-наставник БАТЭ Олег Дулуб назначен главным тренером юниорской сборной Беларуси до 19 лет

В октябре этого года команде предстоит участие в отборочном турнире к чемпионату Европы со сборными Германии, Шотландии и Андорры. Срок контракта - один год. Отметим, что последним местом работы Дулуба был борисовский БАТЭ, который он покинул в июне 2018 года.

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