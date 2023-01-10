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Экс-полузащитник "Барселоны" Фернандес отсудил у клуба 8,5 млн евро за неправомерное увольнение
Матеус Фернандес получит от "Барселоны" 8,5 млн евро за разрыв контракта. В июне 2021 года каталонский клуб проинформировал полузащитника, что больше не нуждается в его услугах, и расторг контракт, действовавший до лета 2025 года.
Бразилец, явно недовольный таким решением, на самотек дело не пустил и в итоге выиграл у "Барселоны" суд.
Стоит отметить, что за "Барсу" Матеус сыграл всего 17 минут в победном матче против киевского "Динамо", 4:0. Больше он в игру не вступал.
Фото:pixabay.com
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