Экс-полузащитник "Барселоны" Фернандес отсудил у клуба 8,5 млн евро за неправомерное увольнение

Матеус Фернандес получит от "Барселоны" 8,5 млн евро за разрыв контракта. В июне 2021 года каталонский клуб проинформировал полузащитника, что больше не нуждается в его услугах, и расторг контракт, действовавший до лета 2025 года.

Бразилец, явно недовольный таким решением, на самотек дело не пустил и в итоге выиграл у "Барселоны" суд.

Стоит отметить, что за "Барсу" Матеус сыграл всего 17 минут в победном матче против киевского "Динамо", 4:0. Больше он в игру не вступал.