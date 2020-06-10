Для африканских легионеров "Энергетик-БГУ" - лучшее, что может случиться. Эксклюзивное интервью с полузащитником Дэвидом Тве

Молодым либерийским футболистам стоит переезжать в Беларусь и играть здесь за "Энергетик-БГУ". Так считает полузащитник "студентов" Дэвид Тве. В сезоне легионер провел 11 матчей -2 гола и 2 ассиста. Своей статистикой либериец не доволен. Но Дэвида радует, как идет по чемпионату команда. Сейчас "Энергетик" располагается на четвертом месте турнирной таблицы. В активе 22 бала. От лидера - борисовского БАТЭ - отставание лишь 4 пункта.



Большое интервью с полузащитником смотрите во вторник на телеканале "Беларусь 5". Проект "Спорт-кадр".





