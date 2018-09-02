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Алексей Бага: "Состав группы позволяет надеяться на выход в плей-офф"

В Беларусь свой легендарный лондонский "Челси" привезет тренер Маурицио Сарри. Известно, что итальянский специалист выкуривает около пяти пачек сигарет в день. Может, запрет на курение на "Борисов-Арене" как-то поможет нашему БАТЭ в противостоянии с мировым грандом? Хотя, думается, вряд ли. И все решится, конечно, на поле.

Результат противостояния узнаем 8 ноября, в этот день состоится матч в Борисове. А на неделе БАТЭ узнал и других соперников по групповому раунду Лиги Европы, жеребьевка состоялась в Швейцарии. Кроме лондонской команды, чемпионы Беларуси будут бороться за выход в плей-офф с греческим ПАОКом и венгерским "Видеотоном". В общем, футбол мирового класса снова в Беларуси!

Да, непростая в общем-то группа. Матчи 1-го тура пройдут 20 сентября. В этот день БАТЭ сыграет в гостях с венграми. Конечно, Лига Европы не является пределом мечтаний нашего лучшего клуба: к сожалению, в Лигу чемпионов попасть не удалось. ПСВ (Эйндховен) был сильнее. Поэтому заманчивый финансовый куш в размере 15 миллионов евро сорвали голландцы. Несмотря на это, на нынешней еврокубковой кампании борисовчане уже заработали 8 миллионов евро.

Но впереди как минимум шесть матчей. Расценки за набранные очки тоже известны. В группе Лиги Европы за победы и ничьи платят 570 и 190 тысяч евро соответственно. А прямо сейчас спросим у главного тренера БАТЭ Алексея Баги, довольны ли в клубе нынешним сезоном? Эксклюзивное интервью в "Главном эфире" (видео).

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