3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Алексей Бага: "Состав группы позволяет надеяться на выход в плей-офф"
В Беларусь свой легендарный лондонский "Челси" привезет тренер Маурицио Сарри. Известно, что итальянский специалист выкуривает около пяти пачек сигарет в день. Может, запрет на курение на "Борисов-Арене" как-то поможет нашему БАТЭ в противостоянии с мировым грандом? Хотя, думается, вряд ли. И все решится, конечно, на поле.
Результат противостояния узнаем 8 ноября, в этот день состоится матч в Борисове. А на неделе БАТЭ узнал и других соперников по групповому раунду Лиги Европы, жеребьевка состоялась в Швейцарии. Кроме лондонской команды, чемпионы Беларуси будут бороться за выход в плей-офф с греческим ПАОКом и венгерским "Видеотоном". В общем, футбол мирового класса снова в Беларуси!
Да, непростая в общем-то группа. Матчи 1-го тура пройдут 20 сентября. В этот день БАТЭ сыграет в гостях с венграми. Конечно, Лига Европы не является пределом мечтаний нашего лучшего клуба: к сожалению, в Лигу чемпионов попасть не удалось. ПСВ (Эйндховен) был сильнее. Поэтому заманчивый финансовый куш в размере 15 миллионов евро сорвали голландцы. Несмотря на это, на нынешней еврокубковой кампании борисовчане уже заработали 8 миллионов евро.
Но впереди как минимум шесть матчей. Расценки за набранные очки тоже известны. В группе Лиги Европы за победы и ничьи платят 570 и 190 тысяч евро соответственно. А прямо сейчас спросим у главного тренера БАТЭ Алексея Баги, довольны ли в клубе нынешним сезоном? Эксклюзивное интервью в "Главном эфире" (видео).
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов