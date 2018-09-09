Игорь Криушенко: Лига наций - наш шанс, он очень ощутим и весом

Во вторник взгляд каждого футбольного болельщика нашей страны будет устремлен в Молдову. Возможно, в Кишиневе состоится главный матч года для обеих стран. А пока Беларусь может немного попраздновать.

Самое красивое в футболе - счет! Этой крылатой фразой теперь может козырять и сборная Беларуси. В субботу наша команда одержала одну из самых крупных побед в истории: Сан-Марино повержен - 5:0! Белорусы находятся в начале самого короткого пути, который ведет на чемпионат Европы. Победитель четвертого дивизиона нового турнира Лиги наций получит путевку на топ-турнир. Верим в нашу победу!