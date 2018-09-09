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Игорь Криушенко: Лига наций - наш шанс, он очень ощутим и весом
Во вторник взгляд каждого футбольного болельщика нашей страны будет устремлен в Молдову. Возможно, в Кишиневе состоится главный матч года для обеих стран. А пока Беларусь может немного попраздновать.
Самое красивое в футболе - счет! Этой крылатой фразой теперь может козырять и сборная Беларуси. В субботу наша команда одержала одну из самых крупных побед в истории: Сан-Марино повержен - 5:0! Белорусы находятся в начале самого короткого пути, который ведет на чемпионат Европы. Победитель четвертого дивизиона нового турнира Лиги наций получит путевку на топ-турнир. Верим в нашу победу!
Для этого на начальном этапе нужно ударно провести осень в играх с Люксембургом, Молдовой и Сан-Марино. Готова ли команда к ментальным изменениям - спросим у главного тренера национальной сборной Игоря Криушенко. Наш эксклюзив в "Главном эфире" (видео).
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