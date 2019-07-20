3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксклюзивное интервью с Вадимом Девятовским в "Главном эфире" - завтра вечером
Национальный олимпийский стадион "Динамо" готовится к новым международным соревнованиям.9-10-ого сентября здесь состоится исторический матч по легкой атлетике между Европой и США. Участвуют около 350-ти атлетов.
Куда важнее приобщить белорусов к спорту высокого уровня. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" заявил Вадим Девятовский, который возглавляет королеву спорта в Беларуси. Исторический матч с участием около 350 атлетов с обеих сторон пройдет 9-10 сентября. Билеты уже поступили в продажу, их цена вполне демократична - от 10 до 25 рублей.
Сколько мест от Европы получат белорусы, какие мировые звезды приедут в Минск? Кто формировал призовой фонд матча Европа - США, и сколько получит победитель в каждой дисциплине? Наконец, почему Вадим Девятовский не сомневается, что в сентябре на "Динамо" установят множество новых рекордов арены? Ответы на эти вопросы в "Главном эфире" завтра вечером.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов