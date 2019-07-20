Эксклюзивное интервью с Вадимом Девятовским в "Главном эфире" - завтра вечером

Национальный олимпийский стадион "Динамо" готовится к новым международным соревнованиям.9-10-ого сентября здесь состоится исторический матч по легкой атлетике между Европой и США. Участвуют около 350-ти атлетов.



Куда важнее приобщить белорусов к спорту высокого уровня. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" заявил Вадим Девятовский, который возглавляет королеву спорта в Беларуси. Исторический матч с участием около 350 атлетов с обеих сторон пройдет 9-10 сентября. Билеты уже поступили в продажу, их цена вполне демократична - от 10 до 25 рублей.



Сколько мест от Европы получат белорусы, какие мировые звезды приедут в Минск? Кто формировал призовой фонд матча Европа - США, и сколько получит победитель в каждой дисциплине? Наконец, почему Вадим Девятовский не сомневается, что в сентябре на "Динамо" установят множество новых рекордов арены? Ответы на эти вопросы в "Главном эфире" завтра вечером.