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Эксперты Европейских олимпийских комитетов высоко оценили готовность Минска ко II Европейским играм
Об этом сообщил замдиректора фонда "II Европейские игры" Анатолий Котов.
Представители координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов, которые в эти дни находятся в Минске, отмечают, что за последние несколько месяцев оргкомитет существенно продвинулся по многим направлениям. За год до старта программа соревнований практически сформирована. На Европейских играх в Минске будут разыграны более 200 комплектов наград в 15 видах спорта, а соревнования по 10 из них будут отборочными на Олимпийские игры в Токио.
Насколько уже готова наша столица к спортивному форуму, смогли оценить и приглашенные российские журналисты. Сегодня в рамках автобусной экскурсии они проехали по главным улицах города, смогли увидеть спортивные арены, где пройдут состязания, и задать все интересующие вопросы представителям дирекции.
Анна Гримашевич, корреспондент телеканала "Звезда" (Россия) "Те спортивные объекты, которые я видела 6 лет назад, они модернизированы, они действительно выглядят очень масштабно, могут вместить не сотни, а тысячи зрителей. Более того, они находятся в хорошем удалении друг от друга, поэтому спортсменам и гостям будет удобно добираться, кстати, по ровным дорогам. Это тоже очень большой плюс. Что мне еще понравилось, это то, что всех гостей разместят гостиницы. Вы к этому тоже подготовлены, потому что это немаловажный фактор. Я думаю, что мы обязательно сами приедем, будем с удовольствием освещать эти игры".
В Минске российские журналисты пробудут еще несколько дней, также станут гостями на торжественной церемонии открытия стадиона "Динамо".
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