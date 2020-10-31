Экстралига А. Результаты игрового дня

"Рыси" по-прежнему непобедимы. Сегодня "Гомель" принимал солигорский "Шахтер" в очередном матче Экстралиги А. "Горняки" из-за травм и болезней не смогли набрать игроков на четыре звена. Во втором периоде при большинстве комбинацию безупречно завершил форвард южан Игорь Ревенко. Кстати, это был его первый гол после возвращения из минского "Динамо". На последних секундах нападающий оформил дубль, броском из своей зоны поразив пустые ворота "Шахтера". Итог - 2:0.