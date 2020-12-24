Экстралига. "Гомель" против "Шахтера"

Битва за вторую строчку турнирной таблицы Экстралиги. Главный матч тура хоккейного чемпионата страны пройдет в Гомеле. "Рыси" после домашнего поражения от "Юности" попробуют вернуться на второе место табеля, на котором сейчас расположился солигорский "Шахтер". В нынешнем сезоне в этой паре соперники строго чередовали победы с поражениями. Стартовое вбрасывание в поединке в 19:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".