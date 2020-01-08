Экстралига: ХК "Лида" принимает оршанский "Локомотив"

В эти минуты в прямом эфире телеканала "Беларусь 5. Интернет" время белорусского хоккея. Оршанский "Локомотив" проиграл дважды кряду и намерен переломить серию в игре с "Лидой". Но точно будет непросто - на своем льду "рыцари" выглядят уверенно. На данный момент идет экватор первой трети.



