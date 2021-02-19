Экстралига. Усиление "Динамо" и "Юности"

Усиление состава для "зубров" и "медведей". Тренерский штаб минского "Динамо" командировал защитника Павла Денисова в "Динамо-Молодечно", а нападающего Александра Когалева - в минскую "Юность". В регулярном чемпионате КХЛ форвард в составе бело-синих провел 24 матча и набрал 3 очка, Денисов принял участие в 10 играх. Отметим, до конца регулярного сезона Экстралиги осталось 2 тура.