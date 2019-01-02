Экстренное заседание проведет сегодня правительство Великобритании

Речь пойдет о жестком варианте выхода из Евросоюза. Накануне о предстоящем Брексите говорила премьер-министр Тереза Мэй. Как ожидается, юридический выход Великобритании из ЕС состоится уже в марте, затем начнется так называемый переходный период до конца 2020.