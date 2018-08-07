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Елена Фурман вернулась с чемпионата Европы по академической гребле

Заболела перед стартом, но все равно победила. Елена Фурман накануне вечером вернулась с чемпионата Европы по академической гребле, проходившем в шотландском Глазго. У белоруски золото в классе женских одиночек легкого веса.

Следующий крупный старт для гребцов - чемпионат мира. Он стартует 8 сентября в болгарском Пловдиве.

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