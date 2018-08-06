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Елена Фурман завоевала золото проходящего в Глазго чемпионата Европы по академической гребле

Белоруска в одиночной легковесной лодке финишировала первой с результатом 7 минут и 41 секунда. Отметим, данная дисциплина не является олимпийской. Золото Фурман для белорусов стало единственным на чемпионате Европы. Наша сборная разделила с 8 по 11 общекомандные места.

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