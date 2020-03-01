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Елена Кручинкина завоевала золото в женской гонке преследования

Андрей Козлов

выходит с нами на прямую связь. В Раубичах завершается женская гонка преследования. В нее сборная Беларуси отобралась полным составом

(прямое включение).

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