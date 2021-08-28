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Елизавета Петренко завоевала бронзовую медаль в метании копья на Паралимпиаде в Токио
Белорусские паралимпийцы продолжают пополнять медальную копилку. Сегодня в дело вступили легкоатлеты. Бронзу в метании копья завоевала Елизавета Петренко. В заключительной попытке она отправила снаряд в район отметки 38 м 99 см. И это новый рекорд Европы! Призеру 19 лет, она родом из Шкловского района и в паралимпийскую сборную попала совсем недавно. Успех в Токио неслучаен. В этом году Елизавета уже поднималась на вторую ступень пьедестала почета чемпионата Европы.
Таким образом, после четырех соревновательных дней в копилке сборной Беларуси 4 медали. Ранее 3 золота, напомним, выиграл наш пловец Игорь Бокий, который уже завтра выйдет на старт очередной дистанции - 50 метров вольным стилем. В медальном зачете Беларусь занимает 14 место.
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