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Эльвира Герман признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман признана лучшей молодой спортсменкой Европы и получила награду в номинации "Восходящая звезда". Церемония награждения состоялась в Лозанне. Интервью после подобного достижения по традиции взял председатель Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Напомним, в августе Герман стала лучшей в Европе в беге с барьерами на стометровке.

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