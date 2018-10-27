Чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман признана лучшей молодой спортсменкой Европы и получила награду в номинации "Восходящая звезда". Церемония награждения состоялась в Лозанне. Интервью после подобного достижения по традиции взял председатель Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.