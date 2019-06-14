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Эльвира Герман заняла третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Эльвира Герман заняла третье место в беге на 100 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. В финале белоруска пробежала за 12,84 секунды. Впереди Герман лишь две американки - Кристина Клемонс и Шарика Нелвис. Напомним, Эльвира включена в состав сборной Беларуси по легкой атлетике на ІІ Европейские игры.
В секторе для прыжков в высоту на норвежском этапе Бриллиантовой лиги белоруска Карина Таранда заняла четвертое место. Ее результат 1 метр и 94 сантиметра. Первое место у россиянки Марии Ласицкене. В соревнованиях среди толкательниц ядра Алена Дубицкая стала шестой. Победила Ли Цзяо Гун из Китая.
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