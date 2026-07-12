Эндуро, стритбол и брейк-данс: как Minsk Urban Fest объединил тысячи минчан и 8 уличных дисциплин

Пока функционеры от большого футбола разбираются в очередных скандалах, белорусская молодежь доказывает: спорт должен быть доступным, объединяющим и свободным от подковерных игр. В Минске масштабные спортивные страсти кипели под открытым небом, превратив обычные городские локации в эпицентр здорового драйва.

Абсолютно новый проект от Президентского спортивного клуба Minsk Urban Fest в эти выходные прописался в парке Уго Чавеса. Главная задача фестиваля - объединить 8 разных уличных направлений спорта в один большой праздник для всех участников, а их было более тысячи.

Программа обширная: гонки на эндуро, трюки на самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX, бег с препятствиями, функциональное многоборье, брейк-данс и стритбол. Здесь нашли для себя занятие по душе как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни.

Город бросает вызов, а его жители и гости столицы с удовольствием его приняли. На выходных в парке имени Уго Чавеса было ярко, громко и активно. Впервые в истории и уже точно не в последний раз здесь прошел фестиваль уличных видов спорта под названием Minsk Urban Fest. Его инициатором стал Президентский спортивный клуб, поддержал Минский исполнительный комитет, а идейными вдохновителями масштабного праздника были представители тех самых 8 дисциплин, которые и составили программу феста.

Этих парней и даже девчонок было слышно даже из окон рядом стоящих многоэтажек. Так что эндуро-кросс в столичном парке теперь уже не фантастика. Строили стадион и прокладывали трассу так, чтобы было максимально безопасно, в том числе и для природного ландшафта. Бревна, камни, покрышки, крутые подъемы и не менее адреналиновые спуски - на радость публике, а соревнования по эндуро традиционно привлекают очень много зрителей, на фестивале было где разогнаться и как следует пошуметь.

Алексей Мошок, председатель комитета по эндуро ОО "БФМС":

"Хотелось бы, чтобы наша дисциплина была максимально зрелищная. Мы стараемся для этого. Построили стадион чуть подальше от зрителя, чтобы все-таки зона была безопасной".

Эндуро-кросс на фестивале стал одной из самых массовых дисциплин, и что важно - это соревнования, в котором приняли участие не только опытные эндуристы, но и юниоры. Далеко не факт, что по части эмоций опыт взял верх над молодостью.

Артем Кунцевич, неоднократный победитель международных турниров по эндуро:

"Новое направление, когда наш спорт начинает проходить в черте города, когда рядом стоят большие многоэтажки, из которых прямо из окон можно наблюдать за этим красивым видом спорта".

Те, кто с мотоциклом пока не на ты, выбрали другие виды уличных активностей. В этом парке инфраструктура позволяет демонстрировать филигранное владение самокатом или велосипедом BMX.

Александр Глеб, амбассадор фестиваля Minsk Urban Fest:

"Когда я снимал ролик, ездил на велосипеде. Честно, это очень сложно. Как и в любом деле, надо много времени для тренировок. Я и колено повредил, и плечо выбил. Поэтому огромный респект ребятам и удачи".

Самые выносливые, сильные и с характером боролись за победу и внимание болельщиков в функциональном многоборье. Без специальной подготовки просто так эту трассу не пройти. Поднимали штангу, запрыгивали на тумбочку, бежали с утяжелением парни и девушки на пределе человеческих возможностей.

Юрий Анисимов, участник фестиваля Minsk Urban Fest:

"Это интересно, чувствуется большой праздник. Если бы это все происходило в разные дни, я бы потом еще и в баскетбол побегал, т. е. как по мне, так лучше на неделю растянуть. Больше людей пересекаются, смотрят по сторонам, узнают новое".

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Планы есть, обсуждается проведение нескольких этапов. Как минимум 2-3 этапа хотелось бы провести на протяжении 3 летних месяцев 2027 года. Амбициозный план - все-таки выбирать несколько локаций, к примеру, Лошицкий парк, парк Цнянского водохранилища. Все заинтересованы масштабироваться, расширяться".

Некоторые девушки сорвали кучу оваций болельщиков, ибо финал в женском стритболе получился адреналиновым. "Предпоследний танец" (именно так называется команда-победительница), уступая практически весь поединок, вырвала победу в овертайме. Слезы проигравших тут вполне объяснимы.

Татьяна Товстик, игрок БК "Предпоследний танец":

"Атмосфера фестиваля просто огонь. Президентский спортивный клуб нас не перестает удивлять. Масштаб просто завораживает. Я желаю удачи Президентскому спортивному клубу, пускай продолжает в том же духе и радует нас такими фестивалями".

За событиями в парке можно было удобно наблюдать, спускаясь на зиплайне. Сделав всего один оборот на специальном тренажере, убедиться, как важно пристегиваться в автомобиле. Можно было ознакомиться еще раз с правилами безопасности в ходе экскурсии внутри специального интерактивного комплекса от МЧС, а также вполне легально поучаствовать в создании граффити. Одним словом, занятие по душе на Minsk Urban Fest себе нашел каждый.