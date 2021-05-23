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"Энергетик-БГУ" переиграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси по футболу

Поединком между "Энергетиком-БГУ" и "Слуцком" была подведена черта под 10-м туром чемпионата Беларуси по футболу. "Студенты" на своем поле одержали победу с минимальным счетом 1:0. В турнирной таблице "Энергетик" поднялся на 11-ю строчку. Матчи следующего тура пройдут 28-30 мая.

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