"Энергетик-БГУ" переиграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси по футболу

Поединком между "Энергетиком-БГУ" и "Слуцком" была подведена черта под 10-м туром чемпионата Беларуси по футболу. "Студенты" на своем поле одержали победу с минимальным счетом 1:0. В турнирной таблице "Энергетик" поднялся на 11-ю строчку. Матчи следующего тура пройдут 28-30 мая.