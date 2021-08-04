Футболист К. Эриксен вернулся в расположение "Интера", датчанину предстоит длительная реабилитация

Кристиан Эриксен, напугавший всех футбольных болельщиков сердечным приступом на Евро-2020, вернулся в расположение миланского "Интера". Звездный 29-летний датчанин очень тепло на клубной базе поздоровался с футболистами команды, обслуживающим персоналом и руководством, в том числе с вице-президентом и легендой "Интера" Хавьером Дзанетти. Но в тренировочном процессе участие Эриксена на данный момент исключено. Пресс-служба "неро-дзури" сообщила, что Кристиану предстоит пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.