Еще две золотые медали завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Сразу две золотые медали завоевали белорусы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Сначала Камила Бобр и Алена Ноздрева в блестящем стиле стали первыми на дистанции 200 метров. Чуть позже Артем Козырь на этой же дистанции на финише вырвал звание лучшего на планете. Прямую трансляцию из Португалии в эти минуты ведет телеканал "Беларусь 5".