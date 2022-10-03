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Еще одно золото в копилке белорусских спасателей на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Еще одно золото в копилке белорусских спасателей на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Накануне в Самарканде был разыгран комплект наград за преодоление полосы препятствий. Среди мужчин лучшим оказался Никита Уколов, днем ранее он получил золотую медаль за подъем по штурмовой лестнице. Бронза также за белорусским спасателем Ильей Наумовым. Вот кадры финального забега.

Сегодня у спасателей новое испытание - пожарная эстафета. По итогам командного зачета белорусские спасатели вторые, уступают лишь коллегам из России.

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