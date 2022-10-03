Еще одно золото в копилке белорусских спасателей на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Накануне в Самарканде был разыгран комплект наград за преодоление полосы препятствий. Среди мужчин лучшим оказался Никита Уколов, днем ранее он получил золотую медаль за подъем по штурмовой лестнице. Бронза также за белорусским спасателем Ильей Наумовым. Вот кадры финального забега.