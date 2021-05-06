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Эшли Барти вышла в финал турнира в Мадриде
Первая ракетка нашей страны Арина Соболенко сегодня поборется за выход в финал турнира в Мадриде. Белоруска сыграет с 41-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой. Поединок начнется не ранее 21:30 - прямая трансляция на "Беларусь 2". А вот первой финалисткой стала Эшли Барти, которая в двух сетах 6:4, 6:3 переиграла испанку Паулу Бадоса Хиберт.
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