Эшли Барти вышла в финал турнира в Мадриде

Первая ракетка нашей страны Арина Соболенко сегодня поборется за выход в финал турнира в Мадриде. Белоруска сыграет с 41-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой. Поединок начнется не ранее 21:30 - прямая трансляция на "Беларусь 2". А вот первой финалисткой стала Эшли Барти, которая в двух сетах 6:4, 6:3 переиграла испанку Паулу Бадоса Хиберт.