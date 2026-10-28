"Есть вера": Ирина Жук о надежде на допуск белорусских атлетов на международные турниры

Спорт должен быть вне политики. Рано или поздно происходит возвращение на международные турниры. Такими мыслями поделилась рекордсменка Беларуси по прыжкам с шестом Ирина Жук.

Белорусские атлеты более 4 лет переживали тяжелые времена политически мотивированных санкций и несправедливого отстранения от мировой арены. Однако все постепенно возвращается на круги своя. Из 52 видов спорта в 50 белорусы уже допущены к соревнованиям. Из них 29 - без каких-либо ограничений, 9 - с регламентацией, а 12 - в нейтральном статусе.

"Ситуация страшная для каждого из спортсменов, которые выступали на мировой арене. Это не так легко проживать. Я с нетерпением жду этого допуска, и действительно в него верю. Он случится. Я бы хотела, чтобы это было на Олимпиаде 2028 года, хотелось бы там выступить. Во мне есть эта вера", - отметила Ирина Жук.

В легкой атлетике в разгаре межсезонье. Спортсмены готовятся к новому соревновательному году. Что касается международного допуска, то прямо сейчас профильная Федерация отстаивает белорусов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.