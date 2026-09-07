Эстафета передана России: в Кыргызстане завершились VI Всемирные игры кочевников

VI Всемирные игры кочевников завершились. 6 сентября на ипподроме в городе Чолпон-Ата состоялась официальная церемония закрытия.

Именно в этом городе прошла большая часть состязаний, таких как борьба, скачки и самый зрелищный вид спорта - кок-бору, финал которого состоялся накануне и завершил соревновательную программу игр.

В этом необычном, но популярном в Азии состязании всадники на лошадях борются за тушу козла (весом более 30 кг), которого убивают прямо накануне матча. Их задача - завладеть тушей, отобрать ее у соперников и забросить в специальные ворота - "казан" команды противника. В финале встречались дружины из Кыргызстана и Казахстана. Победили хозяева игр.

В общем медальном зачете на 1-м месте - сборная Казахстана, 2-е место - у Кыргызстана, общекомандная бронза - у россиян. Команда из Беларуси завершила Всемирные игры кочевников с двумя медалями: бронзой в армрестлинге и серебром в самбо.

Александр Шараев, тренер сборной Беларуси по борьбе на Всемирных играх кочевников:

"На самом деле белорусы показали себя с очень хорошей стороны. Все из них боролись достойно, по 2-3 встречи выиграли, но чуть-чуть не хватило для медали. В 1/4 они проиграли лучшим борцам мира - в основном чемпионам мира и Европы именно по этому виду спорта, поэтому с ними конкурировать очень сложно, но мы учимся. Мы уже вышли на тот уровень, где нас начали бояться. Как раньше говорили: "Белорусы - проходные". Сейчас - не проходные".

На играх выступали 3 тыс. спортсменов из 113 стран. Всего же игры посетили около 200 тыс. болельщиков и туристов. Примерный доход от игр составил порядка 160 млн долларов.

На церемонии закрытия эстафета проведения Всемирных игр кочевников была передана Кыргызстаном Российской Федерации. Следующая Олимпиада степей пройдет через два года в Казани. Но главное здесь - не доход, а продвижение народных традиций и духовных ценностей.