Эстафета "Пламя мира" начинает путешествие по Минску от Национальной библиотеки

Считанные минуты остаются до старта эстафеты "Пламя мира" у Национальной библиотеки, откуда факелоносцы пробегут прямо по главному проспекту Минска. Их, к слову, будет почти полсотни. Это спортсмены мирового уровня, артисты эстрады, деятели искусства. Маршрут до Октябрьской площади они преодолеют менее чем за два часа. Увенчается "пламенный пробег" гала-концертом.



И прямо сейчас на прямую связь со студией выходит Юлия Токарь. Она находится у Национальной библиотеки и готова рассказать, кто же откроет эстафету огня ІІ Европейских игр в столице.



Пламя, которое стирает границы между Минском и Римом и объединяет тысячи неравнодушных людей по всему миру, здесь, в Минске, у Национальной библиотеки. Прямо сейчас началась торжественная церемония открытия эстафеты. Хранителей огня встречают артисты Большого театра и юные балерины - они подготовили хореографическую постановку со спортивным колоритом.



Неслучайно "пламенный пробег" открывает олимпийская чемпионка в женской эстафете в Пхенчхане - гордость биатлона Надежда Скардино.



Вот так огонь ярких побед в руках Надежды Скардино начнет озарять проспект Независимости. Эстафету подхватит певец Алексей Хлестов. Сменять факелоносцы будут друг друга каждые две минуты. И таким образом маршрут до Октябрьской площади преодолеет полсотни прославленных белорусов. Среди которых личности и космического уровня - Олег Новицкий на дистанцию выйдет на первом километре.