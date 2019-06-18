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Эстафета "Пламя мира" начинает путешествие по Минску от Национальной библиотеки
Считанные минуты остаются до старта эстафеты "Пламя мира" у Национальной библиотеки, откуда факелоносцы пробегут прямо по главному проспекту Минска. Их, к слову, будет почти полсотни. Это спортсмены мирового уровня, артисты эстрады, деятели искусства. Маршрут до Октябрьской площади они преодолеют менее чем за два часа. Увенчается "пламенный пробег" гала-концертом.
И прямо сейчас на прямую связь со студией выходит Юлия Токарь. Она находится у Национальной библиотеки и готова рассказать, кто же откроет эстафету огня ІІ Европейских игр в столице.
Пламя, которое стирает границы между Минском и Римом и объединяет тысячи неравнодушных людей по всему миру, здесь, в Минске, у Национальной библиотеки. Прямо сейчас началась торжественная церемония открытия эстафеты. Хранителей огня встречают артисты Большого театра и юные балерины - они подготовили хореографическую постановку со спортивным колоритом.
Неслучайно "пламенный пробег" открывает олимпийская чемпионка в женской эстафете в Пхенчхане - гордость биатлона Надежда Скардино.
Вот так огонь ярких побед в руках Надежды Скардино начнет озарять проспект Независимости. Эстафету подхватит певец Алексей Хлестов. Сменять факелоносцы будут друг друга каждые две минуты. И таким образом маршрут до Октябрьской площади преодолеет полсотни прославленных белорусов. Среди которых личности и космического уровня - Олег Новицкий на дистанцию выйдет на первом километре.
На финише в 14:00 на Октябрьской эстафету встретят артисты ансамбля танца "Хорошки", они подготовили красочный концерт. После обеда "Пламя мира" ждем на Макаенка, 9 в Белтелерадиокомпании. А уже завтра эстафету подхватят промышленные гиганты столицы. Также огонь заглянет в деревню атлетов и в Театр оперы и балета. Так что встречайте "Пламя мира" на улицах Минска, дарите свою энергию и поддержку нашим спортсменам и становитесь частью Большого праздника.
Напомним, что на І Европейских играх в Баку мы завоевали 43 медали, из них 10 золотых. И у себя дома нам ничего не мешает только улучшить этот результат!
Юлия Токарь следит за эстафетой символического огня. А мы готовимся его встречать в стенах Белтелерадиокомпании! Самые яркие моменты зрители телеканала "Беларусь 1" смогут увидеть в "Новостях" и "Панораме". А онлайн-стримы - в группах Агентства теленовостей в соцсетях.
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