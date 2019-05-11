Эстафета "Пламя мира" накануне побывала в Словакии и Чехии

Эстафета "Пламя мира" продолжает свое путешествие по Европе. Вслед за Италией, столицами Словении, Австрии и Венгрии накануне главный символ II Европейских игр побывал в Словакии и в Брно в Чехии. Причем в этом городе факелоносцами мультиспортивного форума наряду с величайшими атлетами Чехии стали и наши. Станислав Липский продолжит.



Эрик Влчек прекрасно знает Беларусь, в борьбе именно с нашими атлетами была завоевана внушительная часть медалей десятикратного чемпиона мира по гребле на байдарках и каноэ. Едва ли трехкратному призеру Олимпийских игр будет проще в июне в Заславле, где пройдут соревнования по этому виду спорта в рамках II Европейских игр.



Эрик стал одним из главных действующих лиц в эстафете "Пламя мира" в Братиславе.



Среди факелоносцев наша соотечественница Анна Шваба, преподаватель белорусского языка в университете Константина Философа в Нитре, и легенда Чехии Шарка Кашпаркова.



Преодолев двести километров, огонь II Европейских игр прибыл из столицы Словакии в Брно.



Здесь участниками эстафеты "Пламя мира" стала и команда Агентства теленовостей. Призер Олимпиады Шарка Кашпаркова, также едва сдерживает эмоции от происходящего.



Сегодня огонь II Европейских игр ждут в Польше. Эта страна претендует на проведение III Европейских игр. Торжественная церемония встречи огня Игр пройдет в Варшаве. Завтра эстафета "Пламя мира" продолжит шествие уже по территории Беларуси. В Брест огонь прибудет во второй половине дня.