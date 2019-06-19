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Эстафета "Пламя мира" приближается к стадиону "Динамо"
До старта II Европейских игр осталось два дня. Эстафета "Пламя мира" приближается к стадиону "Динамо", где 21 июня торжественно откроется спортивный форум.
Сегодня эстафету приветствовали на территории столичных автогигантов. В Заводском районе эстафету встречали на заводе колесных тягачей. Особенной получилась передача эстафеты у проходной на Минский автомобильный завод. По сборочному цеху МАЗа факел пронес Сергей Вязович, который со своим экипажем недавно завоевал первое место в ралли-рейде в Марокко.
Далее эстафета "Пламя мира" отправилась на Минский тракторный завод. Сегодня факелоносцы пробегут еще и по Парку высоких технологий. Как пройдут эти этапы - в следующих выпусках новостей.
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