Огонь II Европейских игр сегодня увидели в Словении - эстафета "Пламя мира" продолжает путь по странам Европы, и сегодня пересекла Альпы - именно Любляна продолжила этот символический забег, который мы ждем в Беларуси 12 мая. Одним из факелоносцев в этой стране стал триумфатор I Европейских игр в Баку Сашо Бертонцелли. Следующий этап - Вена. Все детали - в репортаже Андрея Козлова.



Эстафета "Пламя мира" продолжает свой путь в Беларусь. Позади церемония зажжения огня II Европейских игр в Риме, его путь из столицы в альпийский Курмаер. И, наконец, такой удивительный момент - факел соревнований уже был на вершине горы Монблан. И теперь находится в альпийском предгорье в Словении.





С факелом на улицах Любляны почетный консул Беларуси в Словении Янез Шкрабац

С факелом на улицах Любляны почетный консул Беларуси в Словении Янез Шкрабац, он дебютирует с такой ответственной миссией. Сразу нам признается, что дополнительный груз факела не давит вовсе. А чемпионат мира по хоккею, который прошел у нас в 2014-ом, вспоминает до сих пор.



Если продолжать хоккейную тему, то на торжественной презентации II Европейских игр встречаем Чрта Сноя. Знакомого нам по выступлениям на традиционном Рождественском турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В этом году вместе со своим братом в одном звене он выступал в составе команды Балкан, став одним из самых результативных игроков. По нашей спортивной атмосфере уже соскучился. Ждет с нетерпением и II Европейские игры.









Почетный консул Беларуси в Словении Янез Шкрабац передает эстафету словенскому спортсмену Сашо Бертонцелли, который в 2015-ом в Баку на I Европейских играх стал первым в спортивной гимнастике! Поэтому участие в подобной церемонии для него особенно вдвойне.

Сама церемония прошла в уютном антураже, прямо на крыше одного из зданий в центре Любляны

Сама церемония прошла в уютном антураже, прямо на крыше одного из зданий в центре Любляны. И даже талисман II Европейских игр, Лесик, нашел общий язык с другим лисом - Фокси, который является маскотом НОКа Словении. Душевности мероприятию придал детских хор, который акапельно исполнил песни из славянского фольклора и известные мировые хиты.

Пропустить подобную церемонию не мог и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. Во-первых, по той причине, что Европейские игры в Беларуси становятся все ближе. Во-вторых, Словения для функционера - родная страна.







Огонь ІІ Европейских игр12 мая ждут в Беларуси