Сегодня символический огонь пронесли по улицам Барановичей. Его встретили ярким флешмобом на главной площади. Этим событием местные жители начинают отмечать День города. В маршруте эстафеты авиаремонтный завод и Музей железнодорожной техники. Здесь "Пламя мира" доверили Даниэлю Ястремскому - нашему представителю на детском "Евровидении". Далее -Барановичский университет. Здесь эстафету принял первый заместитель министра информации страны. К слову, Павел Легкий и сам вырос в Барановичах.



Эстафета "Пламя мира" продолжится сегодня в Коссово. Там ее встретят во дворце Пусловских. Подробнее расскажем в следующих выпусках.



