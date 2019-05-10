Эстафета "Пламя мира" продолжает свой путь по Европе

Вслед за Веной и Будапештом главный символ II Европейских игр сегодня приветствовали в Братиславе, столице Словакии, к слову, стране-хозяйке чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе. Мероприятие прошло в университете имени Яна Амоса Коменского на спортивном факультете. В эстафете приняли участие десятикратный чемпион мира по гребле на байдарках Эрик Влчек, призер Олимпийских игр в стендовой стрельбе Сюзанна Рехаг Стефечекова. Нашу страну в эстафете в Братиславе представляла преподаватель белорусского языка в университете Константина Философа Анна Шваба.



