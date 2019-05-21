ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Эстафета "Пламя мира" уже в Новогрудке

Эти кадры приходят в эти минуты. Спортивный огонь пронесли по знаковым местам первой столицы ВКЛ. Эстафету принял дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Дебелка. Затем "Пламя мира" направилось к местам Новогрудского замка - самой высокой точке в городе. Факелоносцем стала белорусская пловчиха Александра Герасименя.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все